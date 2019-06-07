"Стояло жаркое лето, где СССР, как планета" - поет в одной из своих песен А. Чернецкий. Советский Союз действительно был отдельной планетой со своей культурой, идеологией, сложившимися устоями. Многие черты советского быта, такие логичные тогда, могут сегодня показаться как минимум странными.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Низкий уровень преступности и практически полное отсутствие бытового воровства - один из характерных признаков Советского Союза. Согласитесь, сложно сегодня представить женщину, вывешивающую свежевыстиранное белье на площадке во дворе. Хотя специализированные площадки до сих пор есть. А тогда никому и в голову не приходило, что белье могут украсть или испачкать чисто из хулиганских побуждений.

Даже в 1980-х, когда активно шла Перестройка и СССР уже дышал на ладан, редко кто запирал дверь в квартире. Это было просто не принято.

Да и то в основном на ночь. Уходя на работу или по делам, ключ клали под половик или в стоящую рядом с дверью на лестничной площадке обувь, чтобы супруг или дети могли без труда попасть домой. Это была распространенная практика, но залезть в соседскую квартиру и поживиться там деньгами или драгоценностями советскому человеку и в голову не приходило.

"Затворничество" было чуждо советской ментальности. Незапертая дверь, с точки зрения социальных психологов, являлась своего рода маркером добрососедства, открытости человека, того, что ему нечего скрывать от других людей. Кроме того, это говорило о доверии людей друг к другу.

Интересно, что после развала СССР, в 1990-ые, люди стали повсеместно устанавливать металлические двери. Подъезды домов стали оборудоваться кодовыми замками. Люди соревновались в "хитрости" сейфовых замков. Конечно, можно было списать такую перемену в поведении на разгул криминала и на то, что у некоторых граждан появилась серьезная собственность (хотя у подавляющего большинства железная дверь была главным богатством), но дело здесь в другом. Вместе с падением СССР ушла советская ментальность, чувство общности, которая на протяжении многих лет было отличительной чертой советских граждан.

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