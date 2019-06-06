Ученые Австрийского археологического института выяснили, что кольцеобразные артефакты, найденные при раскопках древнего городища, изготовлены из теста. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находка была сделана на месте доисторического поселения Стиллфрид-ан-дер-Март (Stillfried an der March), датированного 900-1000 годами до нашей эры. Здесь находился центр хранения зерна, сделанный в виде ям, чье количество достигало около ста. Ученые выкопали обугленные остатки трех кольцеобразных предметов, диаметр которых составлял три сантиметра.

Результаты анализа показали, что артефакты изготовлены из теста, полученного из ячменя и пшеницы. Мука, вероятно, была высокого качества, после чего ее смочили, а вылепленные кольца были затем высушены без термической обработки. Этот процесс приготовления продуктов из теста являлся уникальным, а сами кольца не предназначались для еды. По мнению археологов, их использовали для какой-то неизвестной ритуальной цели.

Артефакты также очень похожи на керамические грузила для примитивных ткацких станков, которые применялись для натяжения свободно свисающих нитей.

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