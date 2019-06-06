Всем известно, что подъём в одно и то же время приводит к тому, что человек начинает просыпаться без будильника. Любой человек чувствует себя лучше, если каждый новый день проходит по чёткому привычному графику. Режим позволяет не только экономить драгоценные ресурсы организма, но и сохранять здоровье. Это касается приёмов пищи, сна, физических нагрузок (а заниматься спортом также лучше в определённое время суток) и других аспектов жизни человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, иследователи из Женской больницы Бригама в США выяснили, что регулярное несоблюдение режима сна может подвергнуть человека повышенному риску метаболических нарушений - ожирения, повышения уровня холестерина, сахара и артериального давления и так далее.

Собственно, уже давно известно, что подобным рискам человек подвергается при постоянном недосыпе. Однако специалисты хотели убедиться, что такие же нарушения в организме могут возникать, если режим сна постоянно изменяется (то есть человек ложится и встаёт в разное время, спит разное количество часов в сутки).

В новом исследовании приняли участие две тысячи мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет.

Чтобы измерение продолжительности и качества сна было объективным, участники в течение семи дней подряд носили прибор под названием актиграф. Они также вели "дневник сна" и заполняли анкеты, где сообщали о привычках, касающихся сна и образа жизни.

Затем специалисты в течение шести лет следили за здоровьем и различными медицинскими показателями добровольцев.

В результате гипотеза исследователей подтвердилась. У людей, которые нерегулярно ложились и вставали, а также спали разное количество часов в сутки, чаще наблюдались метаболические расстройства, чем у тех участников, которые придерживались одного и того же режима. Причём эти взаимосвязи сохранялись после поправки на среднюю продолжительность сна и другие факторы риска, связанные с образом жизни.

Авторы работы заключили, что фактически изменение продолжительности сна и "сдвиг" режима на каждый час повышает вероятность метаболического синдрома на 27%.

Также оказалось, что участники, чья продолжительность сна менялась более чем на час, чаще спали в целом меньше остальных, курили и работали не в дневную смену. Они также потребляли в среднем больше калорий, чаще страдали от апноэ во сне и имели более явные депрессивные симптомы по сравнению с другими участниками.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что поддержание регулярного режима сна порождает полезные метаболические эффекты", - отметила соавтор исследования Сьюзан Редлайн (Susan Redline).

По её мнению, новые данные пригодятся для разработки более эффективных стратегий профилактики метаболических заболеваний, которые в первую очередь должны быть направлены на соблюдение режима сна и другие здоровые привычки.

Впрочем, причинно-следственную связь между нарушениями сна и последующими метаболическими проблемами пока правильнее будет назвать потенциальной. Очевидно, для получения более обстоятельных данных потребуются более длительные наблюдения за режимом сна большего количества людей.

Подробнее это исследование описывается в статье, представленной в журнале Diabetes Care.

Отметим, что ранее эксперты признали: различные метаболические расстройства действительно связаны с временем, количеством и качеством сна. Объясняется это тем, что так называемые биологические часы нашего организма контролируют и сон, и обмен веществ.

Циркадные ритмы, в частности, связаны с выработкой различных гормонов и другими биологическими процессами. При правильном функционировании "внутреннего хронометра" организм сам сигнализирует нам, когда следует принять пищу, а когда - лечь спать. И к этим сигналам лучше прислушиваться.

Однако, изменив график питания или сна, человек может сбить свои циркадные ритмы, что чревато нарушением обмена веществ.

Яркий пример - взаимосвязь бессонницы и сахарного диабета. Первая увеличивает риск развития второго, поскольку влияет на выработку инсулина. Этот гормон отвечает за расщепление глюкозы, которая затем превращается в энергию. Но при постоянном недосыпе организм вырабатывает меньше инсулина, и уровень глюкозы в крови начинает расти до нездорового, в результате чего и развивается диабет.

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