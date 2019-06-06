Самым известным произведением Александра Пушкина среди россиян стала "Сказка о царе Салтане".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается в исследовании, "Сказку о царе Салтане" 85 процентов россиян читали в школе, еще треть - после окончания учебного заведения. К наиболее популярным произведениям классика относится роман "Евгений Онегин", его читали 88 процентов респондентов в школе и 22 процента после выпуска, а также поэма о "Руслане и Людмиле" и повесть "Капитанская дочка".

По данным социологического исследования, наименее известна среди россиян повесть "Пиковая дама". Больше трети опрошенных никогда не читали этого текста.

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