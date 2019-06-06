https://news.day.az/unusual/1126655.html Создатель «Чернобыля» удивлен реакцией на сериал в странах бывшего СССР
Создатель «Чернобыля» удивлен реакцией на сериал в странах бывшего СССР
Американский сценарист Крейг Мазин заявил, что был очень удивлен реакцией на сериал "Чернобыль" в странах бывшего СССР.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сценарист отметил, что очень нервничал относительно того, как его сериал будет принят в Восточной Европе, в частности на Украине, в Белоруссии и России.
Он также добавил, что реакция людей из этих стран очень его обрадовала.
По его словам, люди из бывших советских республик оценили его работу и признали, что создатели фильма постарались передать все детали с максимальной точностью, что, по их мнению, западным кинокомпаниям зачастую не удается.
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