Жительница Малайзии уснула во время просмотра фильма в кинотеатре, а когда проснулась, заметила, что ее держит за руку "очаровательный" сосед.

Ее историей поделился информационный портал Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На странице с анонимными признаниями в Facebook девушка рассказала, что отправилась в одиночестве в кино на фильм "Аладдин". Рядом с ней сел "красивый и высокий" молодой человек.

Малазийка уснула на одном из музыкальных номеров, а когда проснулась, заметила, что сосед держит ее за руку. Девушка попыталась вырвать ладонь из его пальцев, но молодой человек ее не отпустил. Они просидели, держась за руки, до конца сеанса, после чего незнакомец ушел, так ничего и не сказав. "Почему ты не оставил мне свои контакты?" - спросила малазийка.

Позже она написала, что смогла найти незнакомца - он поставил лайк к ее записи. Девушка связалась с ним, и он пригласил ее на свидание. Молодые люди условились, что для начала "подружатся". "Я хотела бы поблагодарить своего друга, который не смог пойти со мной в кино, за то, что я встретила этого парня!" - написала малазийка.

Комментаторы по-разному отреагировали на историю девушки. Одни назвали ее романтичной, в то время как другие отметили, что трогать людей без их на то согласия - недопустимо. "Согласись, не будь он красавчиком, ты бы написала на него заявление в полицию?" - отметил один из пользователей.

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