Instagram-блогерша Бри Диетц (Bri Dietz) разгневала подписчиков, рассказав о том, что поощряет своего мужа за выполнение работы по дому с помощью секса.

Об этом пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетц опубликовала в своем аккаунте фото, на котором она целует супруга, держащего в руках табличку с надписью choreplay. Это слово описывает отношения, в которых мужчина помогает женщине по хозяйству в надежде на последующий за этим секс, а женщину это возбуждает. В подписи к посту блогерша пояснила, что ей это очень нравится.

Далеко не все юзеры одобрили такую позицию Диетц. По мнению многих подписчиков, неправильно давать мужчине понять, что он должен получать вознаграждение за то, что и так должно входить в его обязанности. "Это и его дом тоже. Вы равные, а значит на вас равная нагрузка", - рассуждал один из юзеров. "Меня гораздо больше возбуждает, когда муж не ждет поощрения за работу по дому", - писала другая пользовательница.

Однако нашлись и те, кто поддержал блогершу. "Мне такие отношения удобны. Я трачу меньше времени на уборку и стирку и больше времени провожу с супругом", - делилась своим опытом Eliseknowles.

Ранее пользовательница Reddit потребовала от мужа деньги за работу по дому, чем спровоцировала бурное обсуждение в сети.

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