https://news.day.az/unusual/1126709.html Парни чуть не доводят своего друга до инфаркта розыгрышем с искусственной змеей - ВИДЕО
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Парни чуть не доводят своего друга до инфаркта розыгрышем с искусственной змеей - ВИДЕО
В Сети появилось забавное видео, на котором друзья жестко подшутили над своим товарищем. Один из шутников прикрепил к рюкзаку жертвы искусственную змею и криком "Змея!" заставил парня убегать прочь, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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