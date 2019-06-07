В Сети появилось забавное видео, на котором друзья жестко подшутили над своим товарищем. Один из шутников прикрепил к рюкзаку жертвы искусственную змею и криком "Змея!" заставил парня убегать прочь, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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