https://news.day.az/unusual/1126742.html Видео конструктивного диалога папы с малышом стало вирусным - ВИДЕО
Видео конструктивного диалога папы с малышом стало вирусным - ВИДЕО
В Сети стало вирусным видео, в котором папа озвучивает полуторагодовалому ребенку свою позицию, а тот поддерживает беседу жестами и что-то бормочет на своем детском языке.
Day.Az представляет читателям данный видеоролик.
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