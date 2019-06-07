В Сети стало вирусным видео, в котором папа озвучивает полуторагодовалому ребенку свою позицию, а тот поддерживает беседу жестами и что-то бормочет на своем детском языке.

Day.Az представляет читателям данный видеоролик.

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