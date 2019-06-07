https://news.day.az/unusual/1126806.html Схватку хищной птицы с акулой сняли на камеры - ВИДЕО
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Схватку хищной птицы с акулой сняли на камеры - ВИДЕО
Акула, атаковавшая пернатую добычу, попала в объектив видеокамеры видеорежиссёра, работающего на телеканале ВВС, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Видеоролик с драматичным моментом схватки птицы и акулы несколько дней назад был опубликован на канале телерадиовещательной организации ВВС в Yоutubе.
Смелая птица вступила в схватку с акулой и вместо того, чтобы спасаться от грозной морской хищницы, начала её клевать.
Впрочем противостояние было недолгим и пернатый хищник вовремя покинул место боя, не став добычей акулы.
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