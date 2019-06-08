Сегодня по гороскопу ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня. В этот день звезды способны наделить вас такими полезными качествами, как организованность, рассудительность и умение настраиваться на одну волну с собеседником. Даже если вдруг возникнет конфликт, скорее всего, он быстро утихнет, не оставив и следа. А вот любые шаги в сторону разумного управления, сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.

Овен

Сегодня Овен будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Овна уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Овну сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Тельца сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Телец получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Телец не мог решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Близнецы

Сегодня день наделяет Близнецов немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, они этого и не почувствуют, но достаточно им выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Рак

Сегодня день обещает порадовать Рака приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Раку сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Лев

Сегодня во Льве проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Льву без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Льву смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Дева

Сегодня Деве необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают ее о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Девой в своих интересах или же обременять ее бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Дева своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ей либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Весы

Сегодня Весы будут тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ними рядом. Для них не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Весы сегодня будут прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет их развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Весам с огромным с трудом.

Скорпион

Сегодня гороскоп предвещает Скорпиону неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Скорпиона будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Скорпиона сегодня будет трудно.

Стрелец

Сегодня общение и информация необходимы Стрельцу как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Стрелец со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Стрельца сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Козерог

Сегодня гороскоп склоняет Козерога манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Козерог будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Козерог сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Водолей

Сегодня Водолей имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Водолей сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Водолей сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Рыбы

Сегодня ситуация может потребовать от Рыб поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Рыбы и сами будут настроены альтруистически, так что даже если к ним не обратятся за помощью, они способны сами ее предложить. День наделяет Рыб желанием заботиться, защищать и опекать, делая их отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Рыб может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

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