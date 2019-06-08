Ученые Университета Майами (США) выяснили, что ключевые генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали активность генов в образцах тканей людей разного возраста. Ключевую роль в резком появлении многочисленных возрастных заболеваний после 60 лет играет белковый комплекс mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих), а также продукция активных форм кислорода в митохондриях.

По мнению специалистов, сложность системы регуляции программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов. Это связано с человеческим геномом, который эволюционировал, обеспечивая долгую жизнь. Однако эволюция не предусмотрела, что срок жизни превысит 50-60 лет. Многие молекулярные программы, препятствующие старению, по какой-то причине выключаются именно в этот срок.

Белок мишень рапамицина у млекопитающих регулирует многие важные клеточные процессы, в том числе рост и деление. Нарушение ее функции наблюдается при диабете, ожирении, депрессии и определенных видах рака.

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