Муж - это родной и близкий человек, вторая половинка и партнер по жизни. Казалось, бы он должен знать все о своей избраннице, помогать и поддерживать ее. Секреты есть у всех, а у женщин их очень много. Некоторые вещи категорически нельзя рассказывать мужу. Кроме того, мысли о нем тоже следует произносить с осторожностью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Свекровь

Какой бы ни была ваша свекровь, она является его мамой. Мама - это самый родной и дорогой человек в мире, она его воспитала именно таким, каким он понравился вам. Возможно, в вашей семье не все гладко и вам не удается найти с мамой мужа общий язык, но говорить о ней гадости и оскорблять вы не вправе никогда. Даже если правы, старайтесь подбирать правильные слова, не задевая чувств супруга.

2. Увлечения

Мужчины - это все те же маленькие мальчики, только более крупных габаритов. Им все так же нравится играть, но игрушки они уже подбирают себе по статусу. Парень может увлекаться компьютерными играми или быть без ума от рыбалки, обожать играть в дартс или получать всплеск адреналина от гонок. Нельзя говорить супругу, что его увлечения глупые, иначе он вскоре примется за ваши журналы.

3. Прошлые отношения

Даже если муж будет рассказывать, что он не ревнует, а ему просто интересно, не рассказывайте подробности своих прошлых отношений. Он может сделать выводы, о которых вам не расскажет, а во время ссор упоминать фразы типа "да ты и раньше так поступала, даже твой Андрей тебя не выдержал". Такие фразы малоприятны, тем более если человек не знает ситуацию полностью.

4. Подарки

Если ваш мужчина вручил вам подарок, которым вы не очень довольны, не стоит кривляться и высказывать свои претензии. Мужчинам свойственно ошибаться при выборе презентов, они не всегда обращают внимание на потребности женщин и не понимают намеки. Лучше вежливо поблагодарить, а в следующий раз прямо сказать, что вы хотите получить на день рождения или годовщину свадьбы.

5. Интимные подробности

Секс - это табу в разговоре для мужчин. Если вас не устраивают некоторые моменты, нельзя говорить об этом прямо. Нужно с осторожностью и деликатно подвести мужа к тому, что именно вам нравится. Иначе рискуете на длительное время остаться без мужской ласки.

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