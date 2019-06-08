Что нельзя есть перед долгой дорогой
Путешествие дарит море приятных впечатлений, но сама дорога может стать испытанием, особенно если речь идет о перелете или многодневной поездке на автобусе или автомобиле.
Поэтому особенно важно знать, какие продукты не стоит есть перед отправлением в путь, даже если очень хочется.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Кофе
Любимый напиток лучше выпить после прибытия на место, чем до. Во-первых, кофе обезвоживает организм. Во-вторых, в воздухе он может спровоцировать тошноту и головную боль. А в-третьих, кофе обладает слабительным эффектом, что в дороге доставит лишние неудобства.
Красное мясо
Это тяжелая пища для переваривания, особенно в условиях стресса, а дорога - это всегда стресс. В итоге - ощущение тяжести и дискомфорт.
Бобовые
Даже если вы фанат гороха, не стоит есть его перед поездкой. Бобовые вызывают газообразование, что не доставит удовольствия ни вам, ни окружающим.
Алкоголь
Он также сильно обезвоживает организм, а кроме того, дает дополнительную нагрузку на сердце. При многочасовой неподвижности алкоголь усиливает вероятность появления тромбов.
Яблоки
К фруктам тоже надо отнестись внимательно. Яблоки, например, вызывают вздутие живота, особенно во время полета.
Газированные напитки
Не лучший выбор для долгого путешествия. Они могут вызвать изжогу и только усиливают жажду. Лучше всего ограничиться водой.
Овощи
Брокколи, цветная капуста и другие крестоцветные на большой высоте также могут стать причиной вздутия живота и газов.
Жареная пища и фастфуд
Мало того, что они сами по себе неполезны, но в дороге они обеспечат ощущение тяжести, тошноту, жажду, изжогу, вздутие живота и общую сонливость.
Острая пища
Во-первых, вас будет мучить жажда, во-вторых, дискомфорт в животе.
Конфеты и жвачки, в том числе и без сахара
Они также оказывают слабительный эффект и могут привести к вздутию.
Кроме того, необходимо помнить, что есть лучше за 2-3 часа до выезда. И если у вас есть проблемы с кишечником, не сочетать молочные продукты и фрукты. Лучшая альтернатива - каша, омлет или отварное куриное филе.
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