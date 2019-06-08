Жительница Малайзии пошла в кинотеатр на фильм "Алладин" и уснула во время сеанса. Когда она проснулась, ее за руку держал незнакомец.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Девушка рассказала о своем неожиданном опыте в Facebook на странице анонимных посланий. По ее словам, ее друг не смог пойти в кино, поэтому она решила посмотреть фильм одна. Перед началом сеанса она заметила, что рядом с ней сидит "красивый и высокий" молодой человек.

Во время просмотра фильма она уснула, а, когда проснулась, увидела, что тот самый мужчина сидит и крепко держит ее за руку. Она попыталась убрать ладонь, но он ее не отпустил. Так они просидели весь сеанс. После этого незнакомец просто ушел, так ничего и не объяснив.

В своем посте девушка просила его откликнуться и задавалась вопросом, почему он просто встал и вышел, даже не оставил свои контакты.

Молодой человек откликнулся и нашел девушку в соцсетях. Об этом она сообщила в своем следующем посте. Она также добавила, что молодые люди договорились о свидании, но решили сначала подружиться, а уже потом заводить отношения.

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