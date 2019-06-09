Про сегодняшний гороскоп можно сказать поговоркой: "Ум и сердце не в ладу". Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности. Противоречивость дня может выражаться в том, что логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции - прямо в противоположную. Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!

Овен

Сегодня Овен может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Овну стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Телец

Сегодня в гороскопе Тельца будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Телец ни находился, он способен блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Тельца внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Телец сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Близнецы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Близнецов, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Рак

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Рак сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Рак хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Лев

Сегодня Лев может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Лев способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Лев может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Льва не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Дева

Сегодня дела у Девы обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на ее пути совсем не окажется препятствий - просто Дева способна шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Девы - сегодня она у нее будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Девы же сегодня, как обещает ее гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Весы

Сегодня Весы будут полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть их с головой! Они бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Весы не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Весов могут оказаться неожиданностью даже для них самих. Если Весы не хотят, чтобы их импульсивные шаги привели к ошибкам, им необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Скорпиона будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Скорпиону необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, сегодня Скорпион, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Скорпион не попробует, то так и не узнает этого.

Стрелец

Сегодня Стрельцу просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Стрельцу стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Стрелец может отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Стрелец покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предвещают Козерогу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Козерога вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Козерог не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Козерог натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Водолей

Сегодня, какую бы цель не ставил перед собой Водолей, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Водолей сегодня способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Водолей давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Рыбы

Сегодня у Рыб будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Рыбам будет хорошо как никогда! Кроме того, их шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Рыб от ошибок и помогая ценными советами.

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