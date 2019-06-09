Международная команда исследователей из США предположила, что знаменитая улыбка Мона Лизы была поддельной и вынужденной. Группа пришла к такому выводу после изучения асимметрии улыбки на шедевре Леонардо да Винчи, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Наши результаты показывают, что счастье выражено только на левой стороне. Согласно некоторым влиятельным теориям нейропсихологии эмоций, мы интерпретировали асимметричную улыбку Мона Лизы как неискреннюю - также считается, что она возникает, когда субъект лжет", - заявил ведущий исследователь, доктор-невролог Лука Марсили из Университета Цинциннати.

Результаты исследования были также основаны на 42 опросах добровольцев, которым ученые показали два отредактированных изображения, отражающие либо левую, либо правую часть лица. Респондентов попросили ответить, какие именно эмоции они видят на фотографии, передает The Sun.

Большинство опрошенных (92,8%) пришли к выводу, что левая стороны лица передает счастье, в то время как его правая часть изображала нейтральные, отвращающие или грустные эмоции. Исследователи заявили также, что в отличие от подлинной улыбки, которая заставляет мышцы вокруг глаз сокращаться, не активны на портрете Мона Лизы.

Марсили предположил, что наиболее вероятное предположение такой улыбки является "неистинное наслаждение" из-за того, что часами Мона Лизе приходилось сидеть неподвижно, пока Леонардо писал ее портрет.

Другая теория заключается в том, что знаменитая улыбка могла скрывать загадочное послание, например, если бы гений Ренессанса знал о влиянии асимметрии. Например, если он намекнул, что это был автопортрет или фотография мертвой женщины.

"Альтернативная интригующая возможность заключается в том, что Леонардо уже знал истинное значение асимметричной улыбки более чем за три столетия до посланий Дюшенна и намеренно проиллюстрировал улыбку, выражающую не ощущаемые эмоции", - предположил Марсили.

Тем не менее команда исследователей признала, что истинное послание улыбки "остается неуловимым", но выразили надежду, что нейропсихология эмоций поможет выявить ответы на эти загадки.

Легендарный художник эпохи Возрождения Леонардо да Вичи начал писать "Мона Лизу" в 1503 году, но так и не закончил. Считается, что Лиза Герардини, ставшая моделью для полотна, родилась во Франции в 1479 году. Есть также предположение, что ее портрет был заказан ее мужем Франческо дель Джокондо в подарок жене за рождение сына в 1502 году.

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