Мы давно привыкли к невербальному общению и знаем, что поднятый палец вверх - это знак одобрения, а "коза" - символ рок-н-ролла. Однако не стоит забывать о том, что некоторые жесты, имеющие у нас положительный оттенок, в других культурах и странах могут быть восприняты совершенно иначе.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ок

Это короткое слово известно по всему миру. А вот сомкнутые в кольцо большой и указательный пальцы не для всех означают "хорошо". Так, в Японии это значит "зажать деньги", во Франции - ничтожество, а в Бразилии и вовсе считается оскорблением.

"Виктория"

Поднятые вверх средний и указательный палец - это один из самых популярных обозначений мира и победы, и в большинстве стран вас поймут правильно. Но только не в Великобритании и Австралии, где, показав такой жест тыльной стороной руки, вы рискуете прослыть грубияном.

"Коза"

Оставьте рокерскую козу для рок-концертов. Или по крайней мере не используйте в Италии в компании местных жителей, ведь для них эти "рожки" переводятся как намек на измену супруга или супруги.

Большой палец

Опущенный вниз или поднятый вверх большой палец еще в древние времена решал судьбу гладиаторов. Сейчас он также означает "плохо" или "хорошо", но вот в Иране, Греции или Афганистане говорит лишь о ваших дурных манерах.

Скрещенные пальцы

Жест, который мы по привычке используем, рассчитывая на удачный ход событий, неуместен во Вьетнаме. У вьетнамцев такая комбинация ассоциируется с женскими органами, и за его использование легко можно нажить себе неприятностей.

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