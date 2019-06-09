Какие жесты опасно использовать за границей?
Мы давно привыкли к невербальному общению и знаем, что поднятый палец вверх - это знак одобрения, а "коза" - символ рок-н-ролла. Однако не стоит забывать о том, что некоторые жесты, имеющие у нас положительный оттенок, в других культурах и странах могут быть восприняты совершенно иначе.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Ок
Это короткое слово известно по всему миру. А вот сомкнутые в кольцо большой и указательный пальцы не для всех означают "хорошо". Так, в Японии это значит "зажать деньги", во Франции - ничтожество, а в Бразилии и вовсе считается оскорблением.
"Виктория"
Поднятые вверх средний и указательный палец - это один из самых популярных обозначений мира и победы, и в большинстве стран вас поймут правильно. Но только не в Великобритании и Австралии, где, показав такой жест тыльной стороной руки, вы рискуете прослыть грубияном.
"Коза"
Оставьте рокерскую козу для рок-концертов. Или по крайней мере не используйте в Италии в компании местных жителей, ведь для них эти "рожки" переводятся как намек на измену супруга или супруги.
Большой палец
Опущенный вниз или поднятый вверх большой палец еще в древние времена решал судьбу гладиаторов. Сейчас он также означает "плохо" или "хорошо", но вот в Иране, Греции или Афганистане говорит лишь о ваших дурных манерах.
Скрещенные пальцы
Жест, который мы по привычке используем, рассчитывая на удачный ход событий, неуместен во Вьетнаме. У вьетнамцев такая комбинация ассоциируется с женскими органами, и за его использование легко можно нажить себе неприятностей.
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