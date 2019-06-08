Томатный сок снижает давление и уровень "вредного" холестерина. К такому выводу пришли японские исследователи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ученые провели эксперимент, предложив нескольким добровольцам из Японии в течение года употреблять неограниченное количество томатного сока. Главное условие - сок должен быть несоленым, пишет Medicalxpress. В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. В конце исследования артериальное давление у 94 участников с нелеченой предгипертонией или гипертонией снизилось на три-пять пунктов.

Данное исследование - первая работа, в которой изучается долгосрочная перспектива употребления томатов и продуктов на их основе. Результаты исследования обнадеживают: снижается артериальное давление, уровень "плохого" холестерина, причем как у мужчин, так и у женщин разных возрастных групп.

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