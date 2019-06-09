Интуитивно нам представляется, что матка является исключительно чистой средой, по крайней мере, безмикробной. В конце концов, это место, где развивается беззащитный младенец, не имеющий иммунитета! Однако исследования свежей плаценты, амниотической жидкости и даже первых испражнений ребенка предлагают другой взгляд на вещи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, за последнее десятилетие ученые неоднократно выявляли бактериальную ДНК в амниотической жидкости и меконии (фекалоподобный материал, который формируется у ребенка еще в утробе матери), бросая вызов давнему предположению, что матка стерильна. Однако некоторые скептики заявляли, что результаты являются ложноположительными - мол, загрязняющие вещества находятся в самих реагентах, используемых при анализе ДНК, и проч.

Группа австралийских исследователей из Университета Эдит Коуэн и Университета Западной Австралии применила самые строгие меры контроля при выделении бактерий из амниотической жидкости и мекония. А чтобы убедиться, что в реагентах или где-то еще не прячутся случайные бактериальные геномы, они предварительно добавляли в них фермент, который разорвал бы фрагменты двухцепочечной бактериальной ДНК на кусочки.

Образцы амниотической жидкости объемом 10 миллилитров были аккуратно собраны и перенесены в стерилизованные пробирки. Большинство образцов было получено от женщин, родивших с помощью кесарева сечения. В течение следующего дня у новорожденных добровольцев было отобрано 50 образцов мекония, также тщательно изъятых с целью сохранения их стерильной природы.

Однако несмотря на эти меры, исследователи все же обнаружили бактериальную ДНК во всех образцах. Интересно, что мекониевый микробиом сильно варьировал между отдельными новорожденными. Микробиом же амниотической жидкости по большей части содержал типичные кожные бактерии, такие как Propionibacterium acnes и виды Staphylococcus.

Ни у матерей, ни у детей не было никаких признаков инфекции, поэтому можно с уверенностью предположить, колонизация бактериями нового человеческого тела задолго до рождения - это здоровый процесс.

Интересно, что долгое время считалось, что младенцы получают начальную дозу микробов, лишь когда они проходят через родовой канал. При этом подразумевалось, что кесарево сечение в этот отношении ущербно - появилась даже практика обмазывания новорожденных кесарят вагинальными выделениями. Однако новое исследования ясно дало понять, что это нечто из области суеверий.

Заодно в новом исследовании ученые обнаружили, что уровни важных иммуномодуляторов в меконии и околоплодных водах варьируются в зависимости от количества и видов присутствующей бактериальной ДНК. Это говорит о том, что фетальный микробиом способен влиять на развивающуюся иммунную систему плода.

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