Чрезмерное пользование интернетом снижает продолжительность концентрации внимания и ухудшает память. К такому выводу пришла группа ученых Оксфордского и Гарвардского университетов, Королевского колледжа Лондона и Университета Западного Сиднея, которая проанализировала несколько десятков работ на тему влияния интернета на психическое здоровье и мыслительные способности людей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Постоянно всплывающие уведомления, подписки, сообщения, предложения о скидках и прочие отвлекающие факторы, встречающиеся во время сеанса веб-серфинга, напрямую воздействуют на функции мозга. В частности, ухудшается способность концентрироваться, особенно после онлайн-шопинга. При этом активность в офлайне - например, чтение бумажного журнала, - такого влияния не оказывает, пишет The Telegraph.

"Бесконечный поток запросов и уведомлений из интернета побуждает нас к постоянному разделению внимания, что, в свою очередь, может ухудшить нашу способность концентрироваться на одной задаче", - сказал старший научный сотрудник Университета Западного Сиднея Джозеф Ферт. По словам психолога, людям, которые постоянно переключаются с одной задачи на другую в онлайне, обычно нужно прикладывать больше умственных усилий, чтобы фокусироваться на чем-то другом.

Еще один риск в том, что интернет становится "внешней памятью": люди все больше полагаются на смартфон в качестве источника получения информации. Однако вместо того чтобы запоминать найденные данные, мозг хорошо фиксирует только то, где их можно найти. Например, в рамках одного из исследований люди, которые искали информацию в Сети, делали это быстрее, чем те, кто читал бумажную энциклопедию, но хуже вспоминали прочитанное.

Более того, интернет вводит многих людей в заблуждение, заставляя думать, что они умнее, чем есть на самом деле. Стирается грань между собственными знаниями человека и тем, что можно легко узнать из смартфона, предупредили ученые.

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