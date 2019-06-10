Вместе им тяжело, а врозь - никак: похоже, эта поговорка лучше всего характеризует отношения Джоселин Вильденштейн и Ллойда Кляйна. Она - 71-летняя скандально известная "женщина-львица", промотавшая баснословное состояние в 2,5 миллиарда на пластические операции и дорогие прихоти. Он - 50-летний американский дизайнер, который бог знает как влюбился в Джоселин и прожил с ней 14 лет, терпя ее капризы и скверный характер. То, что нрав у Вильденштейн не сахар, доказал семейный скандал, о котором в декабре прошлого года узнала вся планета. Тогда "женщина-львица" в припадке бешенства ударила Кляйна ножницами в грудь за то, что тот за ужином уткнулся в телефон и сидел в соцсетях вместо того, чтобы ухаживать за своей дамой сердца. К фешенебельному небоскребу Трампа, в котором обитали голубки, немедленно примчался наряд полиции. "Львицу" повязали и упекли в каталажку. Нью-Йоркский суд признал Джоселин виновной в нападении и запретил ей приближаться к Кляйну ближе, чем на 900 метров, а так же переписываться и перезваниваться с ним.

Но, видимо, старая любовь не ржавеет - и сегодня они снова вместе. Более того, как сообщает Daily Mail, Ллойд сделал своей 71-летней подруге предложение! Романтическая сцена случилась в поместье дизайнера Джанни Версаче в Майами - сейчас в его особняке устроили ресторан и отель. Ллойд опустился на одно колено и подарил Джоселин кольцо с гигантским бриллиантом. Камень грушевидной формы весит целых 32 карата и стоит, как уверяют эксперты, миллионы.

- Мне неважно, сколько оно стоит, - кокетничает 71-летняя невеста. - Мне оно нравится, потому что подарено от сердца.

- Это было романтично, драматично и прекрасно, - описал помолвку Ллойд Кляйн. - Я показал Джоселин кольцо, и она ответила: "Да". Она была на седьмом небе от счастья.

На вопрос, не боится ли он, что Джоселин снова на него нападет, Кляйн отвечает:

- Вообще-то она - милейший человек, но взрывается по любому поводу. Да так, что мало не покажется. Но я все равно ее люблю.

А ведь ничего не предвещало, что после той драматичной сцены с ножницами экс-любовники снова сойдутся. Ллойд пытался стереть все воспоминания о Джоселин и даже завел себе новую пассию - трансгендерную модель Лорен Фостер. Папарацци сфотографировали их целующимися на пляже Майами в декабре прошлого года. Но Кляйну хватило нескольких месяцев, чтобы понять: лучше, чем Джоселин он не найдет. Пусть и перекроенная на сто рядов, зато своя.

Вильденштейн без Ллойда тоже страдала. Но совсем по другой причине: когда-то баснословно богатая, сейчас она - банкрот. Единственное, что у нее осталось, - это квартира стоимостью в 5 миллионов долларов в башне Трампа, да и та в залоге у банков из-за долгов по кредитам. Последние годы экс-миллиардершу содержал ее бойфренд - довольно успешный дизайнер, чью одежду покупают звезды американского шоу-бизнеса, в том числе Пинк и Джоан Коллинз. Когда Ллойд съехал из ее квартиры в башне Трампа, у Джоселин наступил полный финансовый крах. Вильденштейн жаловалась таблоидам, что ей даже не на что купить еду. За помощью она обратилась... к исцарапанному ею возлюбленному. А тот, увидев, что его львица превратилась в кроткого котенка, растаял и снова вернулся к ней.

Джоселин Вильденштейн можно назвать ходячим пособием для пластического хирурга: сложно сказать, что она не переделала в своем теле. Как и подсчитать общее количество операций, которые она перенесла.

Джоселин Периссе родилась в швейцарской Лозанне в 1946 году (по другим данным - в 1940 году, поэтому в одних источниках говорится, что ей 71 год, а в других - что 76) . В 1978 году она вышла замуж за арт-дилера Алека Вильденштейна - миллиардера, заводчика скаковых лошадей, коллекционера и страшного повесу. Первую операцию Джоселин сделала в попытке удержать молодость и мужа. За ней последовали другие. Дальше - больше: размышляя, как бы ей удивить Алека, миллиардерша решила полностью перекроить свое лицо, сделав его похожим на львицу. Вильденштейн был страстным охотником и любил львов - это и стало веским аргументом.

За несколько лет Джоселин сделала подтяжку бровей и век, изменила разрез глаз на "кошачий", вставила импланты в щеки и подбородок, изменила форму губ, сделала подтяжку средней зоны лица. Когда муж увидел благоверную после первой же операции, превратившей ее в женщину-кошку, то пришел в ужас. Затея сохранить брак не удалась: Алек ушел от Джоселин к 21-летней русской модели Любе Ступаковой - москвичке, закончившей МГИМО и уехавшей работать манекенщицей во Францию.

Миссис Вильденштейн в долгу не осталась: их развод стал самым грандиозным за всю историю XX века. Брак был расторгнут в 1999 году, Джоселин получила 2,5 миллиарда долларов, плюс последующие 13 лет ей на счет капали еще 100 миллионов в год. Деньги она тратила на предметы роскоши и новые операции. Джоселин даже раздавала интервью, давая советы женщинам, как делать пластику.

- Убедитесь, что вы сполна получите за свои деньги, - учила она. - Мишель Пфайфер, Кэндис Берген, Лорен Хаттон - лишь три примера женщин, которые заплатили тысячи долларов за очень незначительный результат. Если единственный комментарий, который вы получите, будет: "О, ты выглядишь отдохнувшей!" или "Ты подстриглась?", то вы получили меньше, чем заплатили. Вы потратите 50000 долларов на тюнинг вашей старой машины? Нет, вы купите новую. И здесь то же самое.

При этом Вильденштейн признает, что операции вредно сказываются на ее здоровье. Но она готова с этим мириться.

- Конечно, приходится приносить жертвы. Я, например, потеряла периферийное зрение после последней имплантации щек, - говорит она. - Но я все взвесила и поняла, что я его использовала только для вождения, так что это была потеря, с которой можно жить.

К слову, бросивший Джоселин муж не пережил ее: Алек Вильденштейн скончался в 2008 году от рака. В 2000 году он женился на Любе Ступаковой. Свою русскую жену он обожал и даже принял ради нее православие, чтобы обвенчаться в церкви. Особого состояния после его смерти Люба не унаследовала - все оттяпали родственники мужа и съел налог на наследство. Сейчас Любовь Ступакова живет в России и занимается скульптурой.

Джоселин в итоге тоже осталась ни с чем: богатство мужа не пошло ей на пользу.

- У нее нет доходов, нет наличных, даже ее квартира давно заложена из-за долгов по кредитам. Ее собственные дети, сын и дочь, с ней не общаются, - уверяют источники из окружения "женщины-львицы". - Все последние годы ее жизнь вертелась только вокруг Ллойда.

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