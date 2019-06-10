Китай нам кажется какой-то далекой и удивительной страной, жизнь в которой так непохожа на нашу.

На протяжении тысячелетий там сложилась удивительная культура взаимодействия человека с миром.

И то, что в архитектуре Китая появились "дырявые" небоскребы, которые кажутся нам странными - лишнее доказательство того, что сегодня в Поднебесной не спешат отказываться от традиций древней китайской цивилизации.

Небоскребы Гонконга имеют одну отличительную черту от подобных зданий в других странах - в них есть дыры.

Рациональный подход подсказывает, что это могло быть сделано для того, чтобы снизить парусность, а дом лучше бы справлялся с ветровыми нагрузками.

Однако знатоки фэншуя и китайской культуры знают, что на самом деле это не так.

Местные жители уверены, что Гонконг процветает благодаря драконам, которые спускаются с гор к воде (так как город расположен между горами и морем), чтобы утолить жажду.

Они верят, что если береговая линия будет застроена высотными зданиями, путь драконам будет перекрыт, а это чревато неудачами.

Именно поэтому застройщики делают в доме огромную дыру размером с десяток квартир. По фэншую дракону, который символизирует достаток и силу, должен быть открыт путь с гор в море. Другими словами, отверстие нужно для благоприятной циркуляции энергии.

Ну неудобно будет драконам облетать высотки. Вот это я понимаю, забота!

Вот, например, архитектор Ай Эм Пей построил башню Bank of China вразрез с канонами фэншуя, сделав ее остроконечной, треугольной. С тех пор ходит поверье, что сама башня и ее соседи неудачливы.

В народе считается, что острые углы башни "режут" несущих удачу драконов.

Даже первый губернатор Гонконга отказался жить и работать в соседнем правительственном здании, ссылаясь на дурную удачу этой местности.

Что же, надеемся, удача не покинет Гонконг, а драконы и дальше будут охранять местных жителей! Поделись этой занимательной информацией со своими друзьями.

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