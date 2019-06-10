Козерог

Козероги - один из самых преданных знаков Зодиака. Они - лучшие друзья, которые пройдут с вами через все передряги. Они могут быть немного жесткими, но, когда вы узнаете их лучше, они окажутся чувствительными и мягкими.

Благодаря своему ответственному, непринужденному и амбициозному характеру, Козероги окажут вам лучшую поддержку и помогут найти выход из критичной ситуации. Они будут подталкивать вас к тому, чтобы достичь большего, потому что считают, что успехом нужно делиться, особенно с лучшими друзьями. И если вы чувствуете, что все из рук вон плохо, Козероги поддержат вас.

Козероги очень заботливы. Они также ценят искренность в дружбе, и не держат возле себя незначительных людей. Если вы подружились с Козерогом, держитесь за него.

Весы

Говорят, что, если вы хотите друга по жизни, выберите Весов. Они станут для вас лучшим другом и терапевтом в одном флаконе. Они всегда готовы выслушать вас и оказать непредвзятую поддержку.

Ваши секреты находятся под семью замками, если вы поделились ими с Весами, и они также могут дать вам лучший совет. Они - миротворцы и дипломаты, а значит, вас ожидает меньше драмы и ссор. Несмотря на то, что Весы - спокойны, они обладают потрясающим чувством юмора, они дружат беззаботно, комфортно и удивительно.

Глубокие и задушевные разговоры всегда на повестке дня у Весов. Поэтому, если вы ищете того, с кем можно поделиться тем, что вас тревожит, вы знаете, кому позвонить.

Весы бескорыстны и всегда озабочены другими людьми, поэтому большую часть времени берут над ними шефство. Они могут казаться мягкими, но они умнее и сильнее, чем выглядят, и будут готовы сражаться за вас.

Рыбы

Рыбы честны и преданны. Они не боятся высказывать свою точку зрения и даже звонить вам, когда это необходимо. Рыбы - один из самых сочувствующих знаков Зодиака. Вы можете говорить обо всем и не подвергаться критике за это.

Лучший друг в лице Рыб позволит откроет в вас смелую и творческую сторону, о которой вы не догадывались. Иногда они кажутся отстраненными, но, на самом деле, они преданны вам до бесконечности. Они держат своих немногих друзей близко. Они любят веселиться и хорошо проводить время вместе с вами, наслаждаясь приключениями и удивительными путешествиями.

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