Папилломы на коже - это доброкачественные новообразования, вызванные папилломавирусом человека (ВПЧ). Они являются больше косметической проблемой, нежели медицинской. Удалить их на самом деле совершенно несложно. Процедуру можно проделать даже в домашних условиях!

Дуг Уиллен, практикующий врач из Нью-Йорка, предлагает очень простое решение по устранению этой проблемы. Он советует использовать яблочный уксус.

Капни немного яблочного уксуса на ватный тампон или на чистое полотенце и смачивай папиллому три раза в день. Через пару дней ты увидишь, как папиллома изменит цвет. Проделывай процедуру в течение нескольких недель, пока новообразование не отпадет.

"Чтобы сделать процедуру более безопасной, разбавь уксус небольшим количеством воды перед обработкой папилломы", - советует доктор Дуг Уиллен.

Среди многих других народных методов яблочный уксус показал наиболее успешные результаты в борьбе с папилломами.

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