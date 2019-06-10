В Китае сняли на видео "любовный треугольник", в котором оказались уличные кошки.

На кадрах запечатлены обнимающиеся черный кот и его полосатая подружка. В какой-то момент позади парочки появляется рыжая кошка с суровым взглядом, которая отпугивает полосатую соперницу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В свою очередь, черный кот вскакивает, оборачивается и испуганно убегает, понимая, что его застукали.

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