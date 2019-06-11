Сегодняшний гороскоп идеален для уединенного умственного труда, а вот к активному общению с окружающими он совсем не склоняет. В отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды, поэтому худшее, что можно сделать сегодня, - это браться за дела, требующие совместных решений. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы! Занятия учебой, наукой, расчетами, планированием, домашними делами, финансами сегодня дадут наилучшие результаты.

Овен

Сегодня - день, когда с самого утра все может валится у Овна из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Овна к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Овен рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Овну придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого сегодня не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Телец

Сегодня Тельцу необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Тельца, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа будут требовать от Близнецов внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ними рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Близнецов понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Близнецам придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Близнецов перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Близнецам, если это в их силах, помочь, - сделанное добро обязательно к ним вернется, а мир станет светлее и лучше.

Рак

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Рака немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Рака будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Раку огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Лев

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Льва ущерб, звезды советуют ему сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Дева

Сегодня в Деве проснется бухгалтер! Ей будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ей не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Дева будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Деву долгие годы, так что звезды советуют ей выбраться на шоппинг.

Весы

Сегодня во всех делах на первом месте у Весов будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет их огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Весы будут склонны принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы их заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Весов сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех их благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Скорпион уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Скорпиону сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Стрелец

Сегодня гороскоп Стрельца не предполагает избытка реалистичности - Стрелец способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Стрелец испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Стрельцом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Козерог

Сегодня - день, когда успех Козерогу принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Козерога к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Козерог сегодня предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа то и дело будут склонять Водолея давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Водолей будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Водолей безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Рыбам не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько они сами. Рыбы будут склонны раздражаться на все, их способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Рыбам необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

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