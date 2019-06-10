Сотрудник пиццерии Кристиан Альфаро проходит по кухне в тот самый момент, когда его коллега вынимает из духовки только подоспевшую пиццу.



Но не заметив проходящего парня, пекарь случайно лопаткой дотрагивается до плеча Альфаро, после чего пирог, казалось бы, устремляется на пол, но уже в следующую секунду проворный мужчина в чёрном всё-таки вылавливает её и перекладывает на поднос, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



Этот кульбит сильно впечатлил коллегу, который с удивлением на лице ещё несколько секунд прокручивал в голове всё только что с ним произошедшее, тогда как сам мистер быстрые руки, похоже, пошёл дальше как ни в чём не бывало.



Единственным признаком того, что пицца была действительно горячей, стало то, что Альфаро слегка встряхнул своими руками после того, как уложил лакомство аккуратно на деревянную дощечку.

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