Сергея Шпигельгласа теперь некоторые историки и журналисты называют личным "инквизитором" Иосифа Сталина. Кроме всего прочего, именно Дугласу (таков был оперативный псевдоним Шпигельгласа) приписывают участие в операциях по ликвидации многих сталинских врагов. Он, например, был причастен к похищению генерала Миллера, убийству Скоблина, Коновальца и Клемента. Но несмотря на все его заслуги перед властью, в 1941 году Дугласа приговорили к смертной казни.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Экспедиция Кедрова

Сергей Шпигельглас - уроженец Гродненской области (Белоруссия) - появился на свет в еврейской семье. Отец его служил бухгалтером. Сергей учился в польской столице, а после окончил юридический факультет Московского университета. Затем его призвали в армию. Там он отучился в школе прапорщиков и овладел несколькими иностранными языками.

В революционных событиях Шпигельглас принимал самое активное участие. И его старания не остались незамеченными: молодого человека приняли в ряды РКП (б) и вскоре назначили начальником финансового отделения ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии). Он был включен в состав так называемой "экспедиции Кедрова". Последний являлся председателем Особого отдела ВЧК и создал специальные подразделения для выявления контрреволюционеров и шпионов среди военнослужащих.

Взлет карьеры

В 1922 году Шпигельглас становится уполномоченным в иностранном отделе ОГПУ. Новоиспеченного сотрудника тут же отправили в Монголию заниматься вербовкой, ликвидацией белогвардейских формирований и созданием спецслужб. В 1936 году Сергей Михайлович получил должность заместителя начальника иностранного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД.

Спецоперации

Под оперативным псевдонимом Дуглас Шпигельглас за границей выполнил множество заданий по устранению значимых фигур того времени. Работал он и в Париже, откуда в 1937 году был похищен лидер Белого движения генерал Миллер. Некоторые приписывают организацию этой операции агенту Науму Эйтингону. Однако бывший разведчик Павел Судоплатов в своей книге "Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы" утверждал, что руководил похищением именно Шпигельглас.

Там же, во Франции, в 1937 году был устранен бывший сотрудник НКВД, невозвращенец Агабеков (урожденный Арутюнов). Его труп так и не нашли.

Ликвидировал Шпигельглас и украинских националистов. В 1938 году в Голландии был убит Евгений Коновалец. Взрывчатка, ставшая причиной его смерти, находилась в коробке из-под конфет, которую Коновальцу передал упомянутый выше Судоплатов. Однако возглавлял операцию все тот же Шпигельглас.

Обвинения и казнь

Конечно, бывали у Шпигельгласа и провалы. Например, сорвавшееся убийство Льва Троцкого, которого предупредили о готовящемся на него покушении. Это обстоятельство в числе прочих также легло в основу обвинения Дугласа в троцкистском заговоре и в работе на другие государства. В 1941 году Шпигельглас был казнен.

В 1956-м, после смерти Сталина, суд полностью реабилитировал Сергея Шпигельгласа, не найдя в его деле состава преступления.

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