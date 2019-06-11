Мелкое, спокойное и теплое Азовское море. Казалось бы, что может угрожать тем, кто решил здесь отдохнуть? Оказывается, опасностей хватает, в том числе и смертельных.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Коварные разломы

Не так давно в приморском поселке Юрьевка, расположенном в 50-ти километрах от Мариуполя, случилась трагедия. В 20-ти метрах от берега, где глубина не превышает одного метра, стал тонуть двенадцатилетний мальчик. Ему на помощь вовремя пришли два крепких мужика. Они вытащили подростка из воды, а вот сами выбраться не смогли. Что же произошло? Выживший мальчик рассказывал, что играл в море с мячом, как вдруг у него из-под ног начал уходить песок, затягивая его вниз. Специалисты предположили, что такой эффект вызвало столкновение двух течений, образовавшее водоворот - здесь это не редкость.

Однако заведующая отделом природы Мариупольского краеведческого музея, геолог Ольга Шакула считает, что причина в другом. По ее словам, в этом районе проходит глобальный геологический разлом между плитами коренных пород. В ходе геологических подвижек плиты наползают друг на друга, сдвигая верхние почвенные слои, - так в песке появляются трещины, а уходящие в них водные массы могут засосать вместе с собой купальщика.

Радиоактивные пески

После каждого шторма на побережье Азовского моря, в районах Мариуполя и Таганрога, обнажаются черные полосы - это радиоактивный торий. Чтобы он не пугал отдыхающих, на пляжах его часто перемешивают с песком. Там тория обычно немного и дозиметр будет молчать, но есть места, где радиационный фон превышает норму в три раза и достигает 100 микрорентген в час.

Правда, врачи СЭС успокаивают - умеренное облучение даже полезно для здоровья. Ведь есть же специализированные лечебницы, где торий добавляют в радоновые ванны. Потопчитесь на ториевом песочке - и хроническая боль в ногах уйдет навсегда, обещают местные доктора.

Однако нужно иметь в виду, что те же радоновые ванны прописывают далеко не всем, так что, если вы решились позагорать на пляжах Азовского моря, стоит серьезно отнестись к выбору места. По крайней мере, обращайте внимание на щиты с предупреждающими надписями.

Сползающие берега

Давно подмечено, что ежегодно Азовское море отвоевывает у суши несколько метров. Речь, прежде всего, идет о высоких берегах, которые в результате подмывов и сильных дождей постепенно сползают вниз, нередко увлекая за собой дома и людей. Но если наверху не так много жилых построек, то под обрывом на ночлег любят останавиться туристы. Если вы не хотите, чтобы на вас ночью обрушилось несколько десятков тонн песка и глины, не разбивайте палатки у самой стены крутого и высокого берега.

Азовский отстойник

Азовское море нередко называют большой лужей. Теплое и мелкое (не глубже 15 метров) оно создает все условия для размножения болезнетворных бактерий. Особую опасность для отдыхающих представляют канализационные стоки и сбросы промышленных предприятий, которые непрерывным потоком стекают в Азовское море.

Особенно неблагоприятным следует назвать регион Донбасса, который пестрит множеством приморских городов и поселков, где очистные сооружения не просто израсходовали свой рабочий потенциал - они разрушаются.

По высказываниям местных жителей, особую угрозу экологии региона несет река Кальмиус, вбрасывающая в воды Азовского моря адскую смесь отхожих стоков и бытовой химии. Чуть в лучшем положении находится Северский Донец, однако в совокупности с Кальмиусом он с каждым годом все больше отравляет прибрежные воды некогда популярных советских курортов.

Не видать ни зги

Несмотря на небольшие размеры, Азовское море насыщено морскими обитателями - одних только рыб более 100 видов. Учитывая малую глубину, это самое богатое море по числу обитателей на единицу площади. Опасных существ здесь крайне мало. Один из них - скат-хвостокол: его ядовитый шип, хоть и не представляет угрозы для жизни человека, но может доставить очень болезненные ощущения. Другой неприятный обитатель этих мест - ушастая медуза. Непосредственный контакт с ней тоже не повлечет никаких серьезных последствий, но только при условии, что медуза не соприкасалась с вашей слизистой оболочкой.

Встречи с этими обитателями довольно редки, однако слабая прозрачность вод Азовского моря - видимость зачастую не превышает метра - увеличивает вероятность нежелательного контакта. Кроме того, в мутных азовских водах можно легко напороться на острый предмет - разбитую бутылку или ржавую железку. Заходя в Азовское море, будьте всегда бдительны!

Отпугивающая влажность

Есть еще одна особенность у побережья Азовского моря, отпугивающая от него любителей морского отдыха, - влажный климат. В летные месяцы уровень влажности может достигать 75%, в зимние - 87%, что неблагоприятно сказывается на здоровье людей, страдающих болезнями сердца и дыхательных путей. А в августе здесь массу проблем доставляет аллергикам цветущая амброзия.

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