Англичанка Сара Джонс из графства Чешир похудела почти вдвое из-за травли со стороны подростков, сообщает Daily Mail.

Женщина весила около 140 килограммов, но за два года ей удалось сбросить примерно 60 килограммов. На такой шаг она решилась из-за своей дочери. Однажды одна из ее дочерей пожаловалось на одноклассников. Они называли ее мать, преподающую в школе, "жирной".

Британка утешила девочку и пообещала, что не даст ее в обиду. После этого она обратилась к диетологам и скорректировала питание. В течение первой недели ей удалось сбросить три килограмма. На данный момент ее вес составляет около 80 килограммов. Джонс бросила работу в школе и теперь помогает желающим похудеть осуществить свою мечту.

По ее словам, раньше она пыталась не обращать внимание на избыточный вес, хотя он доставлял ее много дискомфорта.

"Я преобразилась во всех смыслах этого слова. <...> Это потрясающе - иметь возможность использовать свой опыт, чтобы помочь другим в надежде похудеть", - рассказала она.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!