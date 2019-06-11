Аукционный дом Sotheby's выставил на торги "значительную прядь волос" Людвига ван Бетховена (1770-1827), отрезанную им самим, передает ТАСС. Немецкий композитор лично вручил ее своему другу пианисту в 1826 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предварительно редкий лот оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов, но, по словам главы департамента книг и манускриптов Sotheby's Саймона Макгвайра, прядь Бетховена может уйти с молотка и за более высокую цену. Эксперт отметил, что к лоту уже проявлен очень большой интерес.

Макгвайр напомнил, что о пряди волос Бетховена попросил австрийский пианист Антон Хальм (1789-1872), пожелавший передать ее супруге в качестве памятного дара, но вместо волос композитора слуга направил ему клок волосяного покрова козла, что привело музыканта в неописуемую ярость.

Тогда Бетховен вручил Хальму в листе бумаги значительную прядь волос, которую лично срезал с затылка, сказав, что на это раз она подлинная.

Хальм же впоследствии передал этот дар ученику Юлиусу Эпштайну, профессору фортепиано в Венской консерватории. Подлинность раритета подтверждена автором биографии Бетховена Александром Тайером.

Ранее Sotheby's уже выставлял на торги волосы Бетховена, срезанные на смертном одре в 1827 году, а также волосы австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Моцарта (1756-1791) и польского композитора и пианиста Фридерика Шопена (1810-1849).