Необычным видео с камеры наблюдения поделилась на своей странице пользовательница "Фейсбука" Вивиан Гомес из США. На кадрах видно, как сначала появляется тень, а потом вдоль дома чудаковато шагает маленькая и очень худая фигурка. Ошеломлённая девушка написала, что существо у её дома попало только на одну камеру, и попыталась выяснить, не видел ли его кто-то ещё, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Часть комментаторов отметили, что выглядит ролик довольно жутко. А скептики, как всегда, высказали мнение, что это фейк. Сторонники версии о том, что это был переодетый ребёнок, вскоре отметили, что он бы так двигаться не смог - слишком уж странно у существа гнутся суставы.

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