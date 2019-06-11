Победители Азербайджанской телевизионной ATV Лиги и "Кубка Чемпионов 2019" поделились своими впечатлениями о прошедшей игре, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что победителем первого сезона Лиги стали две команды - "Xalxın Uşaqları" и "ФизАка", а Кубок Чемпионов, за который боролись команды из Азербайджана (АзНефть), Дагестана (Добрые Люди) и Северной Осетии (Город 313), достался нефтяникам из Баку. Игры были организованы Азербайджанским клубом веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и Фонда молодежи Азербайджана при содействии Союза молодежных студенческих организаций.

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В составе жюри - чемпионы КВН XX века, заслуженный артист Мурад Дадашов и Вадо Коровин, популярная певица Розы Зергерли, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов. Ведущим вечера был радиоведущий Эмиль Насиров.

Саттар Гуламов, капитан команды "ФизАка": "Финал был очень захватывающий. Наши соперники были также хорошо подготовлены, но мы старались изо всех сил, благодаря чему наша команда и стала чемпионом. Это была долгая дорога к успеху, на протяжении которой нас поддерживало руководство нашего вуза. Это нас очень вдохновило".



Гусейн Шахвердиев, капитан команды "Xalxın Uşaqları": "Это был невероятно эмоциональный финал, который подарил зрителям самые разные эмоции, и, я уверен, что это событие еще долго будет служить темой обсуждения. Как говорится, Xalqın gözü tərəzidir".



Беюкага Алиев, руководитель команды "АзНефть": "Я видел концерты КВН на разных сценах и в разных городах, но никогда не выступал в таком великолепном зале, как Бакинский конгресс центр. Мы очень благодарны руководителю Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашаду Азизову за все, что он делает для развития отечественного КВН. У нас были сильные соперники - команды "Город 313" и "Добрые люди", это наши друзья. Спасибо им за прекрасную игру! КВН - это единственная игра, у которой есть своя планета".



Заурбек Туганов, капитан команды "Город 313" (Северная Осетия): "Когда нас пригласили на Кубок Чемпионов в Баку, мы были счастливы. Ведь это означало возвращение в город, в котором начинался наш квновский путь. Столько побед и поражений было пройдено, но Баку встретил нас как родных. Было приятно встретить команды, посмотреть, как выросли они и сама Азербайджанская лига. Приятно встретить команду из Дагестана "Добрые люди", которая всегда оправдывает свое название. Хотим поблагодарить Азербайджан за то, что пригласили, поблагодарить всех, кто принимал участие в организации Кубка Чемпионов. Не прощаемся, и надеемся вернуться!".



Саид Юсупов, капитан команды "Добрые люди" (Дагестан): "Мы - крайне недовольны! Как можно было нас не предупредить, что будут такие сильные команды и такое масштабное мероприятие? Если бы мы знали, что в Баку все будет настолько круто, то подготовились бы лучше! Огромное спасибо организаторам, за то, что оставили в нашей жизни прекрасные воспоминания. Это была незабываемая игра, незабываемые каникулы в Баку. Хотим выразить благодарность Рашаду Азизову, Гюльтан Лазымовой и всем остальным, кто был причастен к организации Кубка Чемпионов. Теперь мы ждем бакинцев в гости!".

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