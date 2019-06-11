https://news.day.az/unusual/1127942.html MGM Production проводит в Баку акцию "Июнь – месяц детей"
•26 октября - "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-да!"
MGM Production проводит в Баку акцию "Июнь – месяц детей"
MGM Production проводит в Баку акцию - "Июнь - месяц детей", приуроченную к Международному дню защиты детей, и дарит всем юным зрителям 15% скидку на билеты на три представления, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
•26 октября - "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-да!"
•21 декабря - "Фикси шоу - операция Новый год"
•2 января - "Школа волшебников"
Промо код: mgm_15. В течение месяца июнь - 15% скидка на все детские спектакли! Спешите воспользоваться! Количество скидочных билетов ограничено! Телефон для справок: 050/0773549054.
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