MGM Production проводит в Баку акцию - "Июнь - месяц детей", приуроченную к Международному дню защиты детей, и дарит всем юным зрителям 15% скидку на билеты на три представления, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

•26 октября - "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-да!"

•21 декабря - "Фикси шоу - операция Новый год"

•2 января - "Школа волшебников"



Промо код: mgm_15. В течение месяца июнь - 15% скидка на все детские спектакли! Спешите воспользоваться! Количество скидочных билетов ограничено! Телефон для справок: 050/0773549054.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az.

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