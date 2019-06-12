Гороскоп на сегодня обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Это хороший день для активных, энергичных поступков! Однако в этом кроется и определенный подвох. Бросаясь грудью на амбразуру, не переоцените свои силы! Что касается ваших отношений с близким человеком, то сегодня они могут быть омрачены ревностью. Не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день - в этот день вы едва ли будете объективны, и выяснения отношений могут перерасти в долгий конфликт.

Овен

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Овен мотивирован в любых делах и сферах жизни - от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Овен будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви - здесь Овну тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Телец

Сегодня организованность у Тельца будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Телец сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Тельца будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Телец сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Близнецы

Сегодня день Близнецов обещает быть полон общения: Близнецы будут притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы они ни говорили и ни делали, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Близнецам, поддерживая их идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Близнецы рискнут попробовать себя в качестве оратора или выступят инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания - дар убеждения сегодня у них на высоте!

Рак

Сегодняшний день Раку стоит посвятить текущим делам - это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Рака внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий... А вот глобальные, ответственные задачи Раку сегодня решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.

Лев

Сегодня Льву будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Льву душу, выболтав свои секреты, - настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Лев сегодня может посвятить этот день любым своим интересам - от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной - разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Дева

Сегодня Дева способна преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Ее ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы - жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня решительно начать осуществлять все то, что она задумала. Возможно, для какого-то шага ей не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить ее жизнь.

Весы

Сегодня гороскоп Весов как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Весам нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, они уже давно хотели запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало - действуйте!

Скорпион

Сегодня - отличный день, когда все дела будут удаваться Скорпиону легко, без лишнего надрыва. Скорпион будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром - это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Скорпиона произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Скорпиону сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Стрельца - сегодня он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Стрельцу необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант - это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Стрельцу с его финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предвещают Козерогу подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Козерога или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Козерог получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, - возможно, сегодня он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Водолей

Сегодня Водолею стоит весь день держать руку на пульсе событий - не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Водолей рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Водолею тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Водолея к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Рыбы

Сегодня отношения Рыб с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами Рыбы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Рыб, критикуя или сплетничая у них за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют им подготовиться к острым моментам. Если же Рыбы не хотят провести в выяснениях отношений весь день, им стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

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