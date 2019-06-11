https://news.day.az/unusual/1128041.html Видео с грациозным побегом кота-супергероя из клетки со щенками завоевало Сеть - ВИДЕО
Видео с грациозным побегом кота-супергероя из клетки со щенками завоевало Сеть - ВИДЕО
В Сети стало вирусным видео с котом в супергеройском плаще, который совершил великолепный побег из клетки со щенками. Пушистый совершил грациозный прыжок и легко оказался на свободе, не обращая внимание на оставшихся там животных.
Как сообщает "Ридус", невероятный побег кота восхитил пользователей Сети, которые мигом окрестили его "властелином мира", передает Day.Az.
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