Ученые рассказали об опасностях длительного перелета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru., выяснилось, что одно из самых негативных последствий долгого нахождения в салоне самолета - гиподинамия. Если провести больше трех часов в сидячем положении, сосуды и артерии пережимаются и нарушается кровоток. Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног.

Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит (воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы). При этом наибольшему риску подвержены пассажиры экономкласса. Чтобы избежать заболевания, рекомендуется надевать компрессионные чулки, регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды. Ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс отмечают, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.

Кроме того, во время перелета космическое и солнечное излучение могут повредить клеточную ДНК. Если повреждения сильные, ткани не успевают регенерироваться и в генах происходят мутации. Это приводит к проблемам со здоровьем и поведением.

Наконец, смена часовых поясов при длительном перелете может сбить внутренние часы организма. Вследствие этого пассажир испытывает усталость и бессонницу. Эти нарушения напрямую ослабляет иммунную защиту и делают организм уязвимым для инфекций.

В декабре 2018 года эксперты Хантерского колледжа проверили еду в самолетах 11 авиакомпаний и рассказали о загрязненности воды на борту лайнера. "После приземления никто не чистит самолет, в том числе цистерны с водой, так как на это нет времени. Цистерны просто заполняются жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде", - пояснил ученый.

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