Так, например, эксперты не советуют чрезмерно увлекаться обезжиренными продуктами. Уменьшить количество жира - это полезно, а вот полностью исключить его из рациона не очень хорошая идея. Как передает Day.Az, об этом пишет medikforum.ru.

Овес быстрого приготовления может закупорить артерии, а частое употребление коричневого риса грозит возникновением опухолей легких, кожи, мочевого пузыря.

В процессе изготовления блюд из замороженной рыбы используется консервант, который повышает концентрацию соли в организме. Заправки для салатов могут привести к ожирению, а регулярное употребление энергетиков весьма опасно для печени.

Людям, которые заботятся о стройной фигуре, стоит забыть о чизкейках: в этот продукт добавляют много соли, сахара и жира. А в фруктовых коктейлях содержится немало вредного для организма кукурузного сиропа.

Специалисты с настороженностью относятся даже к протеиновым батончикам, ведь мало пользы в сочетании сахара и искусственных подсластителей.

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