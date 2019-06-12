Эти правила полностью перевернут ваше представление о шопинге и сэкономят кучу денег!

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Не гнаться за скидками

Распродажи - отличный повод обновить гардероб. И в пылу охоты за самыми большими скидками легко не заметить дефект на вещи или купить откровенный хлам, который полиняет и растянется после первой стирки. Так что прежде чем радоваться огромной экономии и бежать на кассу, стоит внимательно проверить покупку на наличие пятен, кривых швов или просто плохого состава. Лучше уж переплатить за действительно качественные вещи, а не хватать откровенный ширпотреб, который скоро придется выбросить.

2. Оценить реальную стоимость вещи

Чтобы высчитать фактическую стоимость, нужно разделить сумму на ценнике на примерное количество раз, когда вещь была надета. Так что чем чаще мы носим конкретный предмет одежды, тем удачнее оказалась покупка. Например, вечернее платье с ценой в 8000 рублей по распродаже не особо выгодное приобретение, если мы надели его один раз в жизни. А вот кашемировый свитер или универсальное пальто за ту же сумму мы явно наденем далеко не один раз. Стоит проанализировать, какие вещи мы носим чаще всего, чтобы в будущем не жалеть на них денег - и это окажутся простые базовые вещи.

3. Составлять в примерочной образ целиком

В магазине очень понравились красные кюлоты (да еще и с приятной скидкой), вы их купили, а дома оказалось, что носить новые брюки абсолютно не с чем: придется докупать новые туфли, блузку, пальто и даже сумку. Непредвиденных трат легко избежать, если сразу постараться составить образ с понравившейся вещью в магазине: примерить вместе с блузкой, туфлями и аксессуарами, похожими на те, что уже у нас есть. Так сразу станет понятно, насколько вещь впишется в гардероб.

Подбирать одежду удобнее, если идти сразу в нужной обуви. Легче всего с платьями - вы можете подобрать к ним туфли или босоножки в этом же магазине. Лайфхак: если планируете носить платье с обувью на невысоком каблуке, то при выборе модели можно просто встать на цыпочки - так вы определите оптимальную для вас длину платья.

4. Ходить по магазинам со списком

Если целью шопинга является безупречный гардероб, то к делу стоит подойти ответственно. Чтобы не совершать импульсивных покупок, по магазинам надо ходить с заранее приготовленным списком. Трезво оцениваем, какой одежды в гардеробе не хватает, и не стремимся купить все сразу. Например, осознали, что мало деловой одежды - и начинаем поиск идеальной юбки-карандаша. И больше ничего не покупаем. Если все юбки не понравились, уходим с пустыми руками. Удивительно, насколько более осознанным становится шопинг с таким подходом.

5. Подумать, получится ли продать неудачную покупку

Не секрет, что даже самая модная и дорогая вещь может через какое-то время надоесть, от нее захочется избавиться, чтобы освободить гардероб. Перед покупкой подумайте, можно ли будет перепродать купленную вещь, чтобы вернуть часть денег за покупку. Если есть возможность, то лучше купить брендовый аксессуар, нежели из премиальной линейки масс-маркета. Есть шанс, что со временем сумка известного модного дома будет считаться винтажной, она со временем будет только дорожать. По статистике сайта объявлений Avito, брендовые аксессуары продаются значительно лучше, чем без известного лейбла.

6. Обращать внимание на состав

Если вещь из капризного материала - шелка, кашемира, бархата - будет ли у нас желание и время гладить эту вещь по утрам, стирать вручную или сдавать ее в химчистку? Задайтесь вопросом, подходит ли материал образу жизни и темпераменту? Например, белоснежные замшевые сапоги не очень практичны в российском климате. Кто-то умеет носить шелковую блузку и не поставит ни одного пятна за десять лет, а кто-то сразу проливает на нее стакан газировки. Если мы будем чувствовать себя в вещи из деликатного материала не в своей тарелке, обладание ею не принесет никакого удовольствия. Она так и останется на дальней полке шкафа, а деньги будут потрачены на ветер.

7. Не выбрасывать чек

Даже если есть уверенность, что вещь нравится, не стоит избавляться от чека. Дома может оказаться, что платье просвечивает или в гардеробе уже есть точно такое же, о котором мы забыли в примерочной. Вещь можно будет вернуть в магазин. Чек также может понадобиться при перепродаже брендовой вещи, чтобы подтвердить ее подлинность.

8. Не гнаться за трендами

Не нужно покупать какую-либо ультрамодную вещь или аксессуар только из-за того, что это носят блогеры и знаменитости. Во всем разнообразии сезонных тенденций нужно выбирать только те, которые подчеркнут наш стиль и характер, будут по возрасту и подойдут сфере деятельности.

9. Обратиться к профессиональному стилисту за помощью

Перестаем ходить на шопинг с любимым мужчиной или лучшей подругой. Они не знают, какие вещи нужны нам на самом деле, а еще готовы согласиться с любой покупкой, лишь бы поскорее сбежать из торгового центра. Обращаемся к профессиональному стилисту, который поможет разобрать гардероб, подскажет, какие вещи подойдут по цветотипу, хорошо сядут по фигуре. Лучше заплатить внушительную сумму за услуги имиджмейкера, чем потратить миллион на ненужные вещи.

10. Заранее определять сумму, которую готовы потратить

Обозначьте максимальную стоимость каждой вещи, которую планируете купить.

Анна Грекова, стилист:

"Посчитайте допустимую для вас сумму и не выходите за пределы бюджета. Если общая сумма покупок на сегодняшний день превышает ваши реальные возможности, то расставьте приоритеты. Начните шопинг с нужных вещей, а в конец списка поместите ультрамодные аксессуары. И самый главный совет: радуйтесь вашим эффективным покупкам и носите вещи с удовольствием!"

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