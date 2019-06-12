Всемирно известный турецкий ресторатор, отельер и повар Нусрет Гекче готовит мясо при помощи дрона. Об этом во вторник, 11 июня, пишет информационное издание Haber.

Известно, что Гекче часто вносит элемент шоу в приготовление блюд и на этот раз он снова решил поразить общественность: кусок мяса для готовки повару доставил дрон.

Поклонники оценили креативный подход Гекче и видеоролик с дроном, приносящим мясо, стал одним из самых популярных в турецких соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на rusturkey.com.

В свою очередь недоброжелатели Нусрета отметили, что ход с БПЛА уже не нов и посоветовали ресторатору больше внимания уделять качеству блюд.

Напомним, Нусрет Гекче не так давно расширил свою деятельность и занялся отельным бизнесом.

Как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com, Нусрет Гекче купил роскошный отель Park Hyatt, ранее принадлежавший Dogus холдингу за 50 млн евро.

Нусрет Гекче стал известен благодаря виртуозному нарезанию стейков и особому способу посыпания мяса солью - изогнутая к предплечью рука, с пальцев которой через локоть на блюдо сыпется приправа.

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