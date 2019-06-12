Рыжий кот застрял головой в решетке, пытаясь попасть в подвал дома на Туристской улице в Москве. Оказавшегося в беде животного заметили сотрудники организации, расположенной на первом этаже здания. Они вызвали спасателей. Прибывшие на адрес волонтеры из "Спасрезерва" извлекли застрявшего питомца.

Оказавшийся на свободе кот тут же сбежал с места ЧП, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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