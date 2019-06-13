Существует теория о том, что, если прыгнуть в падающем лифте в момент удара об землю, можно избежать серьезных травм. Одни придерживаются этого мнения всерьез, а другие считают такое суждение мифом.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

С логической точки зрения, такое действительно возможно, но как обстоят дела, если рассматривать это с помощью физики?

Прежде всего, стоит рассмотреть то, как устроена система безопасности в лифте. В современных шахтах она разработана так, чтобы устройства не падали. А если такое случится, то они нацелены на сокращение рисков и травм.

В систему безопасности входят амортизирующие пружины на дне шахты, которые сделаны для того, чтобы смягчить удар, а также тормозные устройства, которые сокращают скорость падения, в случае ее увеличения. Кроме того, каждый лифт держат от 3 до 8 стальных тросов, оторвать которые практически невозможно.

Если случилось такое, что лифт падает, прыжок точно не спасет человека, сидящего внутри. Прежде всего, из-за свободного падения не получится рассчитать, в какой момент устройство ударится об землю. Вести подсчеты изнутри, пока лифт несется в шахте на огромной скорости невозможно.

Во-вторых, даже, если человек сможет рассчитать точное время удара, во время прыжка он может удариться головой об потолок (а от этого травмы будут еще сильнее), а при неудачном прыжке получит еще больше травм спины и позвоночника.

Чтобы обезопаситься от серьезных ударов, нужно успеть лечь и подложить под голову подушку или что-нибудь мягкое. Но такое получается в редких случаях, когда скорость падения очень низкая.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!