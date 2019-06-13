Даже если ваши друзья или возлюбленный не могут составить вам компанию в отпуске, это не значит, что и вы должны забыть про заслуженный отдых. Единственное, что точно стоит сделать, - узнать о тех странах, где женщине лучше не появляться одной.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Саудовская Аравия

Несмотря на то, какую религию вы исповедуете, в Саудовской Аравии вам нельзя появляться на людях без спутника-мужчины. Местная полиция общественной нравственности мутава тщательно следит за тем, чтобы это правило соблюдалось даже европейцами. Не менее строго они следят и за тем, чтобы женщины не выказывали лишних эмоций и были одеты в максимально закрытую одежду. Кстати, даже если с вами окажется хороший знакомый, полиция все равно имеет право на арест. Ваш компаньон должен быть либо мужем, либо близким родственником, ведь находиться в обществе любого другого мужчины здесь запрещено.

Япония

Япония считается одной из самых безопасных стран в мире, но, увы, только не для женщин. Не так давно в стране участились случаи развратных действий по отношению к прекрасному полу - в общественном транспорте к девушкам постоянно пристают и откровенно прижимаются. Проблема достигла такого масштаба, что в метро запустили отдельные вагоны исключительно для женщин. А так как девушки европейской внешности здесь считаются экзотикой, к ним пристают гораздо чаще, чем к местным.

Индия

Эта страна привлекает своим колоритом и своей самобытностью. Однако посещать ее девушкам без сопровождения молодых людей очень не рекомендуется. Дело в том, что в Индии крайне остро стоит проблема сексуального насилия. Более того, от ужасного инцидента вы не застрахованы даже в общественном транспорте. Чего стоит случай, когда над одной из европейских туристок толпа индусов надругалась в автобусе на глазах ее возлюбленного. Здесь так же, как и в Японии, существует отдельный транспорт для женщин. Кроме того, правительство призывает дам надевать брюки вместо юбок и платьев, чтобы снизить риск нападения.

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