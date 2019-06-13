Это могла бы быть совершенно тривиальная история жизни и любви в частности, если бы не одно "но": рост главных героев этого рассказа был по истине выдающимся.

Мартин ван Бюрен Бейтс родился в 1837 году в семье, где оба родителя были самых обыкновенных размеров. До семи лет и Мартин был таким, но потом вдруг начал усиленно расти.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

К 14 годам он уже весил 140 килограмм, а его рост составлял 2 метра 10 сантиметров. Затем он стал еще выше, а данные о весе и вовсе утеряны. Известно, что рост Мартина достигал 2 метров 41 сантиметра.

По профессии он был школьным учителем, но во время войны отправился в армию, дослужился до должности капитана. А когда вернулся, решил, что в его случае куда более прибыльным делом будет стать актером цирковой труппы, а не возвращаться на должность учителя.

Однажды Мартин отправился вместе с цирком в один из небольших городков в Канаде. Там ему и было суждено встретить свою по истине вторую половину - девушку по имени Анна Хайнин Свон.

Рост Анны был столь же выдающимся. Поговаривают, что Свон была даже выше Мартина, но ему это было не по душе. Поэтому он предпочитал, чтобы в документах значилось, что рост Анны "всего" 210 сантиметров, хотя на изображениях видно, что оба они практически одного роста.

Когда Анне было 25 лет, а Мартину 34 года, они поженились. Построили дом, в котором все было подходящего размера, и зажили спокойной жизнью.

Анна дважды пыталась выносить ребенка, но оба раза судьба была неблагосклонна к ней. В первую беременность ребенок умер спустя несколько часов после родов. И через семь лет история повторилась. Вторые роды были мучительными и длились 36 часов. Женщина родила огромного ребенка - он весил 10 килограмм, а длина тела составила 76 сантиметров. Но прожил он всего несколько часов и умер по неизвестной причине.

Анну внесли в Книгу рекордов Гиннесса как женщину, родившую самого большого в мире ребенка, но разве может это утешить убитую горем мать?

Больше заводить детей Мартин и Анна не пытались. К тому же, женщине было суждено скоропостижно умереть. Она скончалась в 42 года. Мартин поставил на ее могиле огромный памятник, продал дом, в котором они жили, и переехал в другой город.

Спустя 17 лет он вновь женился, но уже на девушке обычных размеров. Мартин прожил еще долго и умер в 82 года.

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