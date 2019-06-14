Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, дважды сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает информационный портал UPI.

Тайлер Вагонер (Tyler Wagoner) заехал на заправку и купил пятидолларовый лотерейный билет, который принес ему 25 долларов. Небольшая победа побудила азартного игрока приобрести еще один билет, но уже с более крупным призовым фондом.

"Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет, - вспоминает американец. - Он лежал в шестом отделе - а это мое счастливое число. Я подумал тогда: а почему бы и нет?"

Вагонер тут же проверил результаты розыгрыша: лотерейный билет принес счастливчику миллион долларов. Он признался, что немедленно рассказал о выигрыше отцу. "Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, - рассказывает победитель. - Он поверил мне только, когда я прислал ему селфи с билетом".

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на заботу об отце.

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