Китайские шопоголики устроили массовую драку из-за вещей из новой коллекции японского бренда женской, мужской и детской одежды и аксессуаров Uniqlo. Видео с потасовкой разместил в Twitter-аккаунте канал RT.

На ролике видно, как покупатели врываются в магазин марки, не дождавшись полного открытия дверей, вырывают вещи друг у друга, дерутся на полу и стаскивают одежду с манекена, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пользователей сети шокировала реакция китайских потребителей на лимитированную коллекцию Uniqlo. "Похоже на зомби-апокалипсис", - заметил один комментатор. "Это просто безумие. Даже в Индии дела обстоят лучше, чем здесь. Серьезно", - ужаснулся другой подписчик. Однако среди пользователей нашлись и защитники китайцев. "Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже. Поэтому они так сходят с ума. Я тоже так делаю", - оправдал покупателей комментатор.

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