Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни - и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных ситуаций сегодня лучше избегать - разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника.

Овен

Сегодня Овен в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Овна есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Овен сегодня не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Телец

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Телец способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Тельца бурю противоречивых эмоций! Так что совет Тельцу на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит доверять своей интуиции, даже если им покажется, что они отчетливо слышат ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Близнецов совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Близнецам полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что они делают, могут гарантировать им нужный результат.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Раку стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Лев

Сегодня - день, когда Лев способен свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Лев сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Льва третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Льву стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Дева

Сегодня Деве будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у нее аллергию! Скорее всего, дела, которые ей неинтересны, Дева просто перенесет на неопределенное "потом", а сама займется тем, чем ей захочется. Если же Деве все-таки придется делать то, что ей не по душе, она способна наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Девы сегодня: заниматься тем, что вызывает ее интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ей волей-неволей приходится заниматься.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Весы способны задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение сегодняшние планы, Весы имеют все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Скорпион

Сегодня перед Скорпионом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Скорпиона может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Скорпиона сегодня должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Стрелец

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Стрельца из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Стрелец вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него сегодня - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Стрелец сегодня выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предвещают Козерогу ветер перемен - интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Козерог не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Козерогам судьба сегодня предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Козерог не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

Водолей

Сегодня в гороскопе Водолея будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Водолей сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему сегодня заниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Водолея к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует быть предельно осторожными в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Рыбам свое недовольство, покритиковать их или просто к чему-то придраться. Если сегодня Рыбы не хотят обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

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