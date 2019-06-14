Американские учёные выяснили, что сон при искусственном освещении или работающем телевизоре приводит к набору лишнего веса у женщин. Как передает Day.Az, об этом пишет "Собеседник".

Исследователи наблюдали за 44 тысячами женщинам в возрасте от 30 до 75 лет. Эти наблюдения продолжались в течение пяти лет.

Выяснилось, что в группе женщин, которые получали максимальное количество искусственного освещения ночью, была зафиксирована и максимальная прибавка в весе, составившая 5 кг. Авторы исследования полагают, что искусственное освещение нарушает "внутренние часы" человека, что негативно сказывается на гормональном балансе, в том числе заставляет "набрасываться" на более калорийные продукты питания.

Отмечается, что естественные ритмы человеческого тела настраивают нас на состояние бодрствования в светлое время суток и на сонливость в тёмное время суток. Искусственное освещение "отключает" это чувство сонливости, снижая выработку гормона мелатонина, что способно лишить человека сна и изменить привычный график жизни.

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