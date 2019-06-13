Астрономы Колорадского университета в Боулдере пришли к выводу, что Солнце в ближайшие сто лет может породить супервспышку - выброс энергии в тысячи раз мощнее обычных вспышек. Подобные события регистрировались у молодых звезд, и поначалу считалось, что в Солнечной системе они невозможны. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерваторией Apache Point в Нью-Мексико. Они нашли 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили супервспышки. У молодых звезд выбросы энергии происходят каждую неделю, у более старых - раз в несколько тысяч лет. Однако пока нет более точной информации о силе потенциальной вспышки и ее влиянии на Землю.

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!